Tennis : Djokovic élimine Chardy sans forcer

Novak Djokovic (No 1 mondial), n’a pas eu à forcer pour éliminer Jérémy Chardy (61e) 6-3, 6-1, 6-2, au premier tour de l’Open d’Australie et ainsi lancer sa quête d’un 9e titre record à Melbourne.

De nombreux joueurs et joueuses ont montré des signes de faiblesse après les 14 jours de quarantaine imposés à leur arrivée en Australie, mais pas Djokovic. Déjà très solide et très en confiance, il n’a par exemple pas concédé la moindre balle de break face à Chardy. «Je voulais bien commencer le tournoi ce soir (lundi, ndlr), sur mon court préféré», a-t-il relevé.

Parmi les favoris en lice dès ce lundi, l'Allemand Alexander Zverev (No 6) a quelque peu peiné à venir à bout de l'Américain Marcos Giron, battu finalement 6-7 (8/10) 7-6 (7/5) 6-3 et 6-2. L'Autrichien Dominic Thiem (No 3) a quant à lui connu moins de problème pour se défaire du Kazakh Mikhail Kukushkin 7-6 (7/2) 6-2 et 6-3.