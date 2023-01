Open d’Australie: Djokovic et Tsitsipas préparent la finale en jouant les amnésiques

Il n’y a plus qu’un homme pour se dresser entre Novak Djokovic et son dixième Open d’Australie. Porté par une énorme envie et la très bruyante colonie grecque de Melbourne, Stefanos Tsitsipas est le dernier recours à ce qui semble inéluctable depuis treize jours. A-t-il une chance de renverser la statue «Nole», grand patron de la Rod Laver Arena? Seul sur son art perché, le Serbe n’a égaré qu’un seul set en six matches (Enzo Couacaud au 2e tour). Il semble tellement en contrôle que son seul adversaire aura finalement été une cuisse douloureuse. Or cette domination va-t-elle jusqu’à effacer ses souvenirs et l’identité de qui se trouve de l’autre côté du filet?