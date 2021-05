Tennis - Djokovic, Federer et Nadal dans la même partie de tableau!

Dans une interview à «L’Equipe» mercredi, l’entraîneur de Novak Djokovic avait révélé souhaiter ardemment que son poulain se retrouve dans la même partie de tableau que Rafael Nadal. Pour une histoire d’ascendant psychologique et que «Nole» retrouve «Rafa» si possible en demi-finale plutôt qu’en finale. Le vœu de Goran Ivanisevic a été exaucé jeudi lors du tirage au sort du tableau messieurs de Roland-Garros, qui se déroule du 20 mai au 13 juin. Ce scénario a été rendu possible par le fait que l’Espagnol, en quête d’un 14e sacre à Paris, ne figure pas cette année à l’extrémité des tableaux, puisqu’il est tête de série no 3, la seconde étant Daniil Medvedev, no 2 mondial. Mais ce n’est pas tout…