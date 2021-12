Tennis – Djokovic inscrit à l’Open d’Australie, pas Wawrinka

En l’absence également de Roger Federer (16), qui avait déjà annoncé qu’il ne prendrait pas part au tournoi, Henri Laaksonen est le seul Suisse admis directement dans le tableau final masculin à Melbourne. Chez les femmes, trois Suissesses se retrouvent sur l’Entry List: Belinda Bencic (23), Jil Teichmann (37) et Viktorija Golubic (43).

Djokovic bien présent

Vainqueur de trois des quatre Majeurs la saison dernière et de neuf titres à l’Open d’Australie, Djokovic deviendrait en cas de victoire à Melbourne le premier tennisman à conquérir 21 titres du Grand Chelem.

Ces derniers, avant la révélation des joueurs et joueuses qui devraient participer au tournoi, ont de nouveau confirmé que tous les joueurs, leur entourage et les membres de leur encadrement devraient être vaccinés pour participer à l’Open.

Nadal aussi en Australie

Côté femmes, la No 1 mondiale Ashleigh Barty tentera d’être la première Australienne à s’imposer à domicile depuis 44 ans, et devra compter notamment sur la présence de la star japonaise Naomi Osaka mais aussi de toutes les membres du top 20 mondial.

«Melbourne est une des villes que je préfère visiter, et tous les ans, j’ai hâte de participer à l’Open d’Australie. Les fans vont me manquer, mais je suis enthousiaste à l’idée de revenir et de jouer à mon meilleur niveau», a ajouté la septuple lauréate de l’Open d’Australie.