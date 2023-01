Open d’Australie : Djokovic: «Je suis si heureux de retrouver ce court»

Novak Djokovic a réussi son retour à Melbourne, un an après son expulsion du pays pour non-vaccination contre le Covid, en battant l’Espagnol Roberto Carballes (75e mondial) 6-3 6-4 6-0, mardi, au premier tour de l’Open d’Australie.

Djokovic joue le tournoi en tant que 5e mondial et peut en outre récupérer la place de No 1 s’il remporte le tournoi. Au prochain tour, il affrontera le Bolivien Hugo Dellien (131e) ou le Français Enzo Couacaud (191e et issu des qualifications).