Novak Djokovic réconcilie Stan Wawrinka et Holger Rune à Monte-Carlo

Le N o 1 mondial, le Vaudois et le Danois apparaissent vendredi tout sourire sur une photo, à la veille du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Tennis : Djokovic joue les médiateurs entre Wawrinka et Rune

Novak Djokovic, Holger Rune et Stan Wawrinka, vendredi avant le début de la saison de terre battue. Twitter: @RolexMCMasters

Une image vaut mille mots. Une photo publiée vendredi sur les réseaux sociaux du Rolex Monte-Carlo Masters laisse croire que les tensions entre Stan Wawrinka (ATP 88) et Holger Rune (ATP 8) sont apaisées. Accompagnés de Novak Djokovic, les deux hommes ont partagé un moment sur le court monégasque, alors que le premier grand rendez-vous de l'année sur terre battue débute samedi. Le Serbe a-t-il réconcilié les deux hommes? On peut interpréter cela comme on veut, mais le Vaudois a partagé la photo en qualifiant Rune de «crack».

Pour rappel, Stan The Man et le Danois ont un passif depuis l'automne dernier. Au Masters 1000 de Paris-Bercy, après une défaite mortifiante au 1er tour et trois balles de match égarées, le Vaudois avait glissé à son jeune adversaire: «Arrête de te comporter comme un bébé». Une critique qui n'avait pas du tout plu au futur lauréat du tournoi.

Wawrinka et Rune s'étaient ensuite retrouvés en mars, au 3e tour du tournoi d’Indian Wells. Le triple vainqueur en Grand Chelem avait eu le dernier mot, après 2h40 de haute lutte. Le joueur de 19 ans avait alors répliqué: «Tu n’as rien à me dire cette fois? Tu n’as rien à me dire?» Ne voulant pas jeter de l'huile sur le feu, l’ancien No 3 mondial s'était contenté de déclarer en conférence de presse: «La seule chose que je peux ajouter, c’est que c’est un jeune joueur, un très grand champion avec un potentiel énorme. Mais il se fait une réputation dans les vestiaires qu’il regrettera un jour.»