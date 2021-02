Le No 1 mondial a mis les choses au clair.

De nouveaux épisodes sont venus enrichir le feuilleton entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. Sur le circuit ATP, les deux joueurs ne s’apprécient guère et ne manquent pas une occasion de le faire savoir.

Quelques semaines auparavant, Kyrgios avait vivement critiqué l’Adria Tour, une tournée exhibition mise sur pied l’année dernière par Novak Djokovic et qui avait tourné au fiasco après les tests positifs au Covid de plusieurs joueurs impliqué dans la manifestation.

«Il fait les choses à sa façon»

«Je pense que c’est bien pour le sport. Kyrgios est quelqu’un de différent. Que ce soit au tennis ou en dehors, il fait les choses à sa façon, a déclaré le No 1 mondial. J’ai du respect pour lui. Je respecte tout le monde, parce que chacun a le droit de choisir comment il veut s’exprimer.»

Nouvelle attaque

Mais l’Australien n’allait pas en rester là et, lundi, après sa victoire contre Frederico Ferreira Silva, il a remis un petit tacle à Djokovic en conférence de presse: «C’est quelqu’un de bizarre pour moi. J’ai lu ses commentaires comme quoi il n’avait aucun respect pour moi en dehors des courts. Cela aurait plus de sens qu’il dise, «Je ne le respecte pas sur le court», car je peux comprendre qu’il n’ait pas apprécié certains de mes comportements pendant un match par le passé. En plus de ça, je pense même m’être bien comporté lors de nos matches.»