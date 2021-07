Tennis : Djokovic n’a pas souffert pour passer en quarts

Le N°1 mondial s’est facilement imposé contre le Chilien Cristian Garin en huitièmes de finale à Wimbledon. Chez les dames, Ashleigh Barty est elle aussi passée.

Le Serbe de 34 ans atteint ainsi son 11e quart de finale dans le Grand Chelem londonien et son 50e tous Majeurs confondus. Il affrontera Marton Fucsovics (ATP 48) ou Andrey Rublev (ATP 7) pour tenter de se hisser dans le dernier carré.

18 victoires de suite

Le No 1 mondial a par ailleurs enchaîné lundi une 18e victoire consécutive sur le gazon londonien en comptant ses deux campagnes victorieuses en 2018 et 2019. Il vise un 6e sacre à Wimbledon qui lui permettrait d’égaler le record de 20 titres majeurs codétenu par Roger Federer (encore en lice en 8es de finale) et Rafael Nadal (absent).