Tennis : Djokovic n’a pas traîné contre Cuevas

Le No 1 mondial s’est qualifié pour le troisième tour à Roland-Garros en deux heures et six minutes contre l’Uruguayen.

Novak Djokovic se sent bien, mais il prend les matches les uns après les autres. AFP

Novak Djokovic n’a pas traîné: le No 1 mondial eu besoin que d’un peu plus de deux heures jeudi pour éliminer l’Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 92) 6-3, 6-2, 6-4, et se qualifier pour le troisième tour de Roland-Garros.

«Pablo est un spécialiste de la terre battue, il a beaucoup de puissance, il met beaucoup de rotation dans ses coups, mais j’ai réussi à rester concentré», surtout «dans le troisième set où il a élevé son niveau de jeu. C’était vraiment difficile pour moi. Donc je suis très content» d’avoir gagné, a commenté, en français, le Serbe sur le court juste après le match.

«Je me sens bien sur le court»

Donné parmi les favoris pour ce tournoi, Djokovic ne cache pas ses ambitions, mais veut aussi ne pas se précipiter. «C’est peut-être un cliché de dire qu’on vit les matches au jour le jour. Mais c’est vraiment important de rester focalisé sur le moment, de penser au prochain adversaire».

Après, «c’est vrai que je me sens bien sur le court. Je joue avec beaucoup de confiance, je sers bien, tous les coups sont bons. Je pense que ma préparation avant Roland-Garros a été très bonne, donc oui, j’espère pouvoir rester longtemps dans ce tournoi», a-t-il conclu.

Au prochain tour, le Serbe rencontrera un adversaire a priori à sa portée en la personne de Ricardas Berankis (ATP 93). Le Serbe a remporté toutes ses précédentes rencontres face au Lituanien, dont la dernière l’an dernier au 2e tour du Grand Chelem parisien.