Tennis - Djokovic ne veut pas dire s’il est vacciné ou non

L’homme aux 20 titres en Grand Chelem – à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal – a aussi été interrogé sur sa participation au prochain Open d’Australie. Et à l’entendre, «Nole» n’est pas certain de défendre son titre. «Je ne sais pas si j’irais, a-t-il expliqué, alors que l’incertitude demeure sur une obligation de vaccination qui pourrait entrer en vigueur début 2022. Mais bien sûr que je veux y aller. Melbourne est l’endroit où j’ai eu le plus de succès en Grand Chelem (ndlr: 9 victoires). Je suis la situation autour de l’Australie et pour autant que je sache, la décision finale du gouvernement australien et de Tennis Australia sera dans deux semaines.»