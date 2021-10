Tennis – Djokovic n’est pas sûr de pouvoir disputer l’Open d’Australie

De fait, Djokovic lui-même a laissé planer le doute sur son éventuelle participation. Surtout, il se refuse à dire s’il a été vacciné ou non. « Je n'ai pas trop parlé (de la vaccination) parce que tout le monde faisait des suppositions basées sur quelque chose que j'ai dit il y a un an, a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien serbe Blic. Je ne dirai pas si je suis vacciné ou non. C'est une affaire privée, je pense qu'il est inapproprié de demander cela à une personne. Je vous le dis, je ne sais pas si je vais aller en Australie. Bien sûr que je veux y aller. Melbourne est le tournoi du Grand Chelem où j'ai eu le plus de réussite. Mais considérant tout cela, je ne sais toujours pas si je jouerai à Melbourne. Il y a une spéculation excessive de la part des médias aussi, ce qui me dérange beaucoup.»