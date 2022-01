Tennis : Djokovic passe le Noël orthodoxe en rétention à Melbourne

Des dizaines de supporters du Serbe se sont réunies devant un établissement utilisé par le gouvernement pour retenir des personnes en situation irrégulière.

Des fans de Novak Djokovic ont apporté leur soutien au No 1 mondial à Melbourne.

«Nous venons le soutenir parce que c’est notre Noël et qu’il traverse une période difficile»: comme Sash Aleksic, un supporter du «Djoker», une cinquantaine de personnes se sont rassemblées vendredi, devant un établissement utilisé par le gouvernement pour retenir des personnes en situation irrégulière et où se trouverait le joueur serbe, même si sa présence n’y a pas été officiellement confirmée.

Des supporters du Serbe Novak Djokovic se sont rassemblées devant l’hôtel de Melbourne, où le No 1 mondial est en rétention.

«Il y aurait évidemment beaucoup plus de monde si les gens n’avaient pas d’obligations familiales aujourd’hui», assure Sash Aleksic. Parmi les manifestants, des militants défendant les droits des migrants et des «antivax» ou des fans du joueur.

Document annulé

La plupart des étrangers ne sont pas autorisés à se rendre en Australie, et ceux qui le peuvent doivent être entièrement vaccinés. Seuls les ressortissants australiens peuvent bénéficier d’une dérogation médicale – comme celle dont se prévalait le No 1 mondial à son départ pour Melbourne.

Selon le gouvernement australien, les papiers du joueur de 34 ans, qui s’était opposé à la vaccination obligatoire et dont le statut vaccinal est inconnu, ne répondaient pas aux conditions exigées en la matière. Il a donc été placé en rétention dans l’attente de son expulsion.

«Je me suis fait vacciner à cause des autres et pour la santé de ma mère, mais la façon dont nous gérons la situation de Novak est mauvaise, vraiment mauvaise», a déclaré la star australienne, qui avait pourtant été très critique quand Djokovic avait organisé en juin 2020, au début de la pandémie, un «Adria Tour» en faisant fi de toutes les mesures de précaution sanitaires.