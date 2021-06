Tennis : Djokovic passe tranquillement au troisième tour à Wimbledon

Le No 1 mondial a facilement remporté son match du deuxième tour sur le gazon londonien, face au Sud-Africain Kevin Anderson.

Le toucher de balle de Novak Djokovic a encore fait merveille. AFP

Novak Djokovic, No 1 mondial et double tenant du titre, s’est qualifié mercredi pour le 3e tour de Wimbledon en disposant tranquillement du Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 102) 6-3, 6-3, 6-3. Le Serbe affrontera au prochain tour l’Italien Andreas Seppi (ATP 90) ou l’Américain Denis Kudla (ATP 114 et issu des qualifications).

Malgré quelques chutes sur des glissades dont il est sorti totalement indemne, peut-être en partie grâce à sa grande souplesse, Djokovic a contrôlé tout le match face à celui qu’il avait battu en finale en 2018.

Solide sur son service, à l’échange, mais aussi en retour, le Serbe a également utilisé son toucher de balle pour mettre en difficulté le géant sud-africain (2,03 m) de 35 ans sur des amorties, en profitant des difficultés de son adversaire à remonter des balles en bout de course. Un break – blanc — a suffi à Djokovic pour prendre l’avantage 5-3 avant de conclure le premier set sur son service.

De grands objectifs

Il a de nouveau réussi le break à peu près au même moment dans le deuxième, pour se détacher 4-3 sur un magnifique lob et confirmer sur son service 5-3. Dans la foulée, il a repris le service d’Anderson pour remporter la manche et faire la course en tête dans la troisième.

Ter repetita dans ce troisième set où Djokovic s’est offert trois balles de break (40-0) sur le service d’Anderson à 4-3 et a concrétisé la troisième sur un passing court croisé pour se détacher 5-3 et servir pour le match.

Djokovic vise un sixième sacre à Wimbledon qui lui permettrait d’égaler le record de 20 titres du Grand Chelem codétenu par ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal (absent cette année). Ayant remporté cette année l’Open d’Australie et Roland-Garros, Djokovic vise également le Grand Chelem, voire le Golden Slam qui associe, dans la même année, les quatre titres majeurs et la médaille d’or olympique.