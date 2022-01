Tennis : Djokovic perd son appel et doit quitter l’Australie

Novak Djokovic a perdu son appel contre son expulsion devant la Cour fédérale d’Australie à Melbourne. Le Serbe va devoir quitter le pays.

Selon lui, elle encourageait «le sentiment anti-vaccination» et pouvait dissuader les Australiens de se faire injecter leurs doses de rappel, alors que le variant Omicron se répand à grande vitesse dans le pays.

«Troubles civils»

Dimanche devant la Cour, les avocats de «Djoko» ont qualifié le placement en rétention de leur client et sa possible expulsion d'»illogiques», «irrationnelles» et «déraisonnables".