Wimbledon : Djokovic, Raducanu et Murray au programme mercredi

Le Serbe et les deux stars britanniques feront vibrer le court central pour la troisième journée du tournoi britannique.

Novak Djokovic ouvrira la 3e journée des simples à Wimbledon mercredi sur le Centre Court où il précédera les favoris du public, les Britanniques Emma Raducanu puis Andy Murray. À suivre aussi Carlos Alcaraz sur le No 2 et la Tunisienne Ons Jabeur sur le No 3.