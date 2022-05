Tennis : Djokovic réussit son entrée à Madrid

Vainqueur en deux sets de Gaël Monfils (6-3 6-2), le Serbe s’est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi espagnol.

Première victoire en deux sets

À Monte-Carlo, il avait chuté d’entrée (contre Alejandro Davidovich) et, à Belgrade, il avait coulé dans le dernier set de la finale, perdu 6-0 face à Andrey Rublev. Monfils éliminé, il ne reste plus qu’un Français en course: Lucas Pouille, opposé au No 5 mondial Stefanos Tsitsipas au deuxième tour mercredi.