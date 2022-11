Tennis : Djokovic réussit son entrée à Paris

Privé de tournée américaine estivale par sa décision de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, et ainsi de compétition pendant plus de deux mois après son titre à Wimbledon en juillet, le Serbe de 35 ans est sur une série de dix matches gagnés consécutivement depuis qu’il a repris le chemin du circuit fin septembre. Il s’est imposé successivement à Tel-Aviv et Astana avant de venir à Paris.