Tennis : Djokovic sans forcer vers les quarts, Rublev miraculé

«Je n’étais pas loin du meilleur aujourd’hui», a déclaré Djokovic après sa victoire. «Dès le départ, cela s’est très bien passé et j’ai joué un tennis de bien meilleure qualité qu’hier (mardi ndlr). Les trois, quatre derniers jeux n’étaient pas parfaits mais je suis parvenu à bien servir à nouveau et je suis très content de ma performance et les choses vont dans la bonne direction», a-t-il ajouté. Il rencontrera le vainqueur de la rencontre entre le qualifié russe Pavel Kotov et le Polonais Hubert Hurkacz qui devait se jouer en soirée mercredi.