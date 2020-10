Tennis : Djokovic se fait une nouvelle frayeur avec un juge de ligne

Le Serbe, vainqueur du Russe Karen Khachanov lundi, s’est facilement qualifié pour les quarts de Roland-Garros.

«Le match était très équilibré et plus difficile que ce que montre le résultat, a commenté le Serbe. À la fin, j’ai retrouvé mon service au bon moment et mes jambes ont bien couru, vite, sur les points importants. Mes ambitions sont très hautes, comme à chaque fois que je joue à Paris. Ce n’est pas un cliché, mais je dois me concentrer sur le prochain adversaire.»