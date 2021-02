Roland-Garros à Rafael Nadal – 13 sacres – et Wimbledon à Roger Federer (8). À l’Open d’Australie, Novak Djokovic, 33 ans, est plus que jamais le roi de Melbourne Park. Dimanche, le Serbe a remporté son 9e titre sur le sol de la Rod Laver Arena, son 18e en Grand Chelem, qui le place désormais à deux longueurs de ses deux plus grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal (20).

De la parole aux actes. Ainsi pourrait-on résumer les trois derniers jours de no 1 mondial aux antipodes. Après sa demi-finale victorieuse jeudi, il avait déclaré au micro d’Eurosport: «On n’a beaucoup parlé de la nouvelle génération qui arriverait et prendrait le pouvoir sur nous trois (ndlr: Federer, Nadal et Djokovic). Mais si on est réaliste, ce n’est toujours pas arrivé. On peut parler de ça toute la journée si vous voulez mais, avec tout le respect du monde, ils ont encore beaucoup de travail», avait-il dit avant de lâcher. «Je ne vais pas rester ici et leur passer le titre comme ça. Ils vont devoir se ‘casser le cul’ s’ils veulent le titre.»