Tennis : Djokovic sera le bienvenu à Monaco… en règle

Les dirigeants du tournoi de la Principauté ont été clairs. Le No 1 mondial ne jouera que s’il est vacciné. Affaire à suivre.

«Sa participation dépendra de lui»

Le finaliste de Roland-Garros 1970 aimerait pouvoir «dire que Djokovic sera là à 100%. Mais, c’est sa décision, a-t-il lancé. C’est facile de dire que le tournoi est plus fort qu’un joueur. Mais on aimerait que Novak soit là. Il aime le tournoi et on l’aime bien. Cela dit, je ne pense pas que le tournoi souffrirait de son absence. Car elle sera expliquée.»