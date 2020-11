Cette demi-finale entre les deux patrons de l’année sur dur extérieur constituait un remake de la finale de l’Open d’Australie (Djokovic) et du plus beau match du Masters 2019 (Thiem). Les deux hommes se connaissent désormais parfaitement. Ils se respectent, se craignent et chacune de leurs retrouvailles dessine un peu plus les contours d’un nouveau classique du circuit (7-4 Djokovic mais 4-3 Thiem depuis 2017).