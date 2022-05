Tennis : Djokovic souffre, mais passe en demie à Rome

Le No 1 mondial a bataillé 2 heures 9 minutes contre le Canadien Félix Auger-Aliassime. L’autre demie verra Zverev et Tsitsipás se faire face. Choc Swiatek – Sabalenka chez les dames.

Cette victoire en souffrant assure au Serbe de conserver lundi sa place de No 1 mondial, qui aurait été récupérée par Daniil Medvedev en cas de défaite avant les demi-finales.

Il s’agit de sa 999e victoire sur le circuit. En cas de nouveau succès samedi, il deviendra le cinquième à entrer dans le club des joueurs à 1000 victoires et plus (avec Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl et Rafael Nadal).