Tennis : Djokovic «soulagé» de dépasser Federer

Dans deux semaines, Novak Djokovic surpassera Roger Federer au nombre de semaines passées à la place de no 1 mondial. Il a évoqué le sujet après son 9e titre à l’Open d’Australie.

Même si j’ai eu la chance de remporter beaucoup de Majeurs et de jouer de nombreuses finales majeures dans ma vie, j’apprécie chacun de ces succès plus encore que le précédent parce que je sais que, plus le temps passe, plus il me sera difficile de brandir de nouveau un trophée majeur. Il y a les jeunes qui arrivent, qui ont aussi faim, voire plus, que moi, et ils deviennent difficiles à battre pour moi, mais aussi pour Roger (Federer) et Rafa (Nadal). Ce n’est pas que je me sente vieux ou fatigué. Mais je sais que d’un point de vue biologique, et en les regardant en face, les choses ne sont plus les mêmes pour moi qu’il y a dix ans. Je dois être plus intelligent au niveau de mon emploi du temps et atteindre mon pic de forme au bon moment. Les tournois du Grand Chelem sont ceux où je veux être le meilleur. Donc maintenant que je suis sûr de devenir le no 1 historique en ayant passé le plus grand nombre de semaines no 1 (ndlr: il entamera le 8 mars sa 311e semaine, une de mieux que le record actuel de Federer), je suis soulagé. Je vais pouvoir me concentrer principalement sur les Grands Chelems. Quand on vise la place de no 1, on est obligé de jouer, et de bien jouer, toute la saison. Mes objectifs vont donc s’adapter et bouger un peu. Je vais donc ajuster mon calendrier, ce que j’attends avec impatience en tant que père et mari.