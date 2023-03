Tennis : Djokovic soutenu dans sa demande d’entrer aux Etats-Unis

La Fédération américaine de tennis et les organisateurs de l’US Open ont affiché leur soutien au Serbe, non vacciné contre le Covid-19 et qui reste dans l’incertitude pour la tournée US.

La Fédération américaine de tennis et les organisateurs de l’US Open ont affiché leur soutien à Novak Djokovic dans sa demande d’entrer aux Etats-Unis, bien que n’étant pas vacciné contre le Covid, afin d’y disputer les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

«Novak Djokovic est l’un des plus grands champions que notre sport ait jamais connu. L’USTA et l’US Open espèrent qu’il obtiendra gain de cause dans sa demande d’entrée dans le pays, et que les fans pourront le revoir en action à Indian Wells et Miami», ont écrit les deux instances dans un communiqué commun.