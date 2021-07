Tennis : Djokovic va aller aux JO de Tokyo

Récent vainqueur à Wimbledon, le No 1 mondial annoncé sa participation aux Jeux olympiques fin juillet.

«J’ai réservé mon vol pour Tokyo et rejoindrai fièrement l’équipe serbe pour les Jeux olympiques», a annoncé sur Twitter le numéro un mondial, vainqueur des trois premiers Majeurs de l’année 2021, alors qu’il souhaitait un joyeux anniversaire à Koujirou, un fan japonais de 6 ans.

Aux Jeux, il aura face à lui un tableau diminué par plusieurs absences majeures: Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem ou Nick Kyrgios ont d’ores et déjà jeté l’éponge.

Restrictions

Les autorités japonaises vont appliquer des restrictions sanitaires drastiques aux JO, qui débutent le 23 juillet. Presque toutes les compétitions seront à huis clos et les athlètes, soumis à une stricte quarantaine, ne sont pas autorisés à venir avec leur famille.

Pour réaliser le «Golden Slam», soit les quatre tournois du Grand Chelem plus l’or olympique, Djokovic n’a «plus qu’à» remporter les JO et l’US Open (30 août-12 septembre), après ses sacres à l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon.