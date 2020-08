Football

Djourou et Constantin enterrent la hache de guerre

La tumultueuse saga entre l’ancien international et le FC Sion a pris fin. Les deux parties ont trouvé un accord.

L’ancien international suisse Johan Djourou et le président du FC Sion Christian Constantin ont trouvé un accord et ont enterré la hache de guerre.

»Les parties et leurs avocats, Me Sebastiano Chiesa, avocat à Genève, pour Monsieur Djourou, et Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à Neuchâtel, pour Olympique des Alpes, se félicitent d’avoir œuvré pour trouver cet accord qui permet à Messieurs Djourou et Constantin de se quitter en bons termes et de retrouver l’estime qu’ils ont toujours eue l’un pour l’autre.»