Football: Djurovski: «J’ai peur que certains viennent provoquer Xhaka»

La voix est toujours feutrée, cassée et chaleureuse à la fois. À 61 ans, Bosko Djurovski n’a pas changé. Il incarnait une élégance naturelle sur le terrain d’abord, en tant qu’entraîneur ensuite, et il demeure habité de cette gentillesse naturelle. À Belgrade, il est venu nous accueillir directement à l’aéroport, avant un repas improvisé avec des amis.

On lui a fait part de notre volonté de parler de cet étrange match au programme samedi. Un Biélorussie-Suisse qui aura lieu en Serbie, à Novi Sad. Des tensions qui opposent le pays hôte à la Suisse et notamment à Granit Xhaka. Des risques qui peuvent exister dans un contexte politique tendu entre le Kosovo et la Serbie.

Bosko Djurovski, coordinateur sportif entre l’académie et l’équipe pro d’Étoile Rouge, a immédiatement dit oui. Macédonien d’origine, il vit à Belgrade depuis toujours ou presque. D’abord: la curiosité et la pesanteur de cette rencontre, la première pour la Suisse dans les qualifications pour l’Euro 2024 en Allemagne.

Le soutien à la Russie

Crainte de débordements

«J’ai peur que certains viennent provoquer Xhaka, oui, admet Djurovski. J’ai peur que certains extrémistes profitent de la venue de la Suisse pour tenter de poser des problèmes à Granit Xhaka. Il y a un passif entre la Serbie et la Suisse, on le sait bien, après 2018 et 2022. Et certains Serbes sont fâchés contre la Suisse et Xhaka pour ça.»