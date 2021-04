États-Unis : DMX avait enregistré un album inédit dans un camping car

Le rappeur, décédé le 9 avril 2021, prévoyait de sortir un disque prochainement. Il avait été produit de manière insolite.

Il se pourrait bien qu’un album posthume de DMX voie le jour. Et bien plus vite qu’on ne le pense. Peu de temps après le décès du rappeur, survenu le vendredi 9 avril 2021, le producteur Darrin Dean a lâché sur la chaîne Fox 5 que l’artiste venait de terminer un disque. En pleine pandémie, lui, DMX et son manager se sont enfermés dès le printemps 2020 dans un camping-car à Nashville, dans le Tennessee. Ils y sont restés quatre mois, le temps d’enregistrer un album. «Ce disque deviendra un classique. On a roulé jusque là-bas parce que DMX nous avait dit qu’il ne voulait pas rester bloqué à New York et qu’il voulait commencer un album», a raconté le manager de l’artiste.