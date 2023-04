Genève: Dnata évincée de l'aéroport, une société belge la remplace

La société dnata gère depuis de longues années l’assistance au sol et le traitement des bagages de plusieurs compagnies à Genève. Dnata

Une page se tourne à l’aéroport de Genève. Sauf recours auprès de l’Office fédéral de l’avion civile (OFAC), dnata n’officiera plus sur le tarmac du bout du lac dès le 1er novembre 2023. La société émiratie se partageait avec Swissport les opérations d’assistance au sol, dont le traitement des bagages. Elle avait racheté en 2007 Jet aviation, présente au bout du lac depuis 1994. Ce bail d’une trentaine d’années s’achève. L’aéroport a annoncé ce mercredi avoir attribué les deux concessions pour les sept prochaines années à Swissport et à un nouveau venu en Suisse, Aviapartner. Cette société belge opérait jusqu’à présent dans 37 aéroports répartis entre la Belgique, la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas.

Période d’incertitude

Une période d’incertitude s’ouvre désormais: obtenir une concession ne garantit pas un volume de travail aux sociétés choisies. Elles obtiennent seulement le droit de négocier avec les compagnies d’aviation en vue d’être retenues par celles-ci. Par exemple, Swiss et easyJet travaillent actuellement avec Swissport, alors que British Airways collabore avec dnata. La compagnie anglaise devra donc choisir à qui confier ses bagages, à Swissport ou à Aviapartner.

«Pas de casse sur l’emploi»

A ce jour, Swissport et dnata emploient quelque 1500 collaborateurs à Genève. Porte-parole de l’aéroport de Genève, Ignace Jeannerat estime qu’il «n’y aura pas de casse sur l’emploi». En effet, ainsi que le cadre juridique les y oblige, les prestataires nouvellement désignés «s’engagent à reprendre le personnel des prestataires sortants».

Le syndicat SSP «très attentif»

La situation inquiète néanmoins Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical du SSP à l’aéroport. S’il assure n’avoir aucune préférence entre telle ou telle société, il remarque que «Aviapartner a eu beaucoup de soucis avec les syndicats en Belgique et en Espagne. Ils ne connaissent pas le marché suisse, et parfois, les nouveaux venus imaginent qu’ici, il n’y a pas de loi, ce qui est bien sûr faux». Il suivra donc «très attentivement» la manière dont la transition s’effectuera. «Les jeux sont ouverts, et pour nous, la mise en concurrence des sociétés n’est pas une bonne chose. Il est possible que Swissport en profite. En tout état de cause, nous exigeons la reprise aux mêmes conditions des employés de dnata, et que celle-ci finance un plan social: d’expérience, nous savons que certains employés quitteront l’aéroport.»

Dnata songe à faire recours