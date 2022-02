DNCE annonce son retour après 4 ans de pause

Dance-Rock : DNCE annonce son retour après quatre ans de pause

Joe Jonas, le chanteur du groupe, a fait part de la bonne nouvelle: le combo s’apprête à sortir un nouveau titre, en collaboration avec Kygo.

Quatre ans que les fans de DNCE attendaient cela: le groupe composé de Joe Jonas, Jack Lawless, Cole Whittle et JinJoo Lee est sur le point de faire son retour (mais sans Cole Whittle, qui a préféré poursuivre sa carrière en solo). C’est sur Instagram que Joe Jonas, qui a récemment vendu la maison qu’il partageait avec Sophie Turner à Los Angeles , a annoncé le retour de la formation. «Prêts pour plus de DNCE? Impatient de pouvoir commencer à partager les nouveaux trucs sur lesquels nous avons travaillé, dont «Happy Feet», avec Kygo», a écrit le chanteur.

Dans une interview accordée à «Rolling Stone», le papa de la petite Willa, en a dit un peu plus sur le futur morceau. «C’est vraiment joyeux. C’est sur ce sentiment de s’en foutre et de profiter de la vie à fond. Je crois que ce que DNCE a toujours fait de mieux, c’est d’apporter de la joie aux gens et c’est ce que je veux faire avec ce nouveau titre», a-t-il confié. Joe Jonas en a dévoilé quelques petits extraits sur TikTok. Il a également partagé des images prises pendant les répétitions pour le clip de «Happy Feet».