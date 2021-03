Paris : Doc Gynéco placé en garde à vue pour violences conjugales

Le chanteur français a été interpellé mercredi soir. Il aurait frappé son épouse au visage au cours d’une dispute. Une enquête a été ouverte.

Bruno Beausire, plus connu sous le pseudo de Doc Gynéco, a été placé en garde à vue mercredi pour violences conjugales sur son épouse.

Meilleur album de rap français

Bruno Beausire, alias Doc Gynéco, est l’auteur de «Première consultation», un premier album solo sorti en avril 1996 et vendu à plus d’un million d’exemplaires, avec des titres comme «Né ici», «Viens voir le docteur» ou «Vanessa», entre rap et reggae.