People : Doc Gynéco sera jugé pour violences conjugales

Le rappeur français a été placé vendredi sous contrôle judiciaire. Il sera jugé pour avoir giflé son épouse à plusieurs reprises.

Son avocat, Me Jonathan Khalifa, n’a pas souhaité faire de commentaires. Jeudi, il avait indiqué que son client avait «reconnu les faits» et ne cherchait «pas à les minimiser».

Démêlés avec le fisc

Bruno Beausire, alias Doc Gynéco, 46 ans, est notamment l’auteur de «Première consultation», premier album solo sorti en avril 1996 et vendu à plus d’un million d’exemplaires, avec des titres comme «Né ici», «Viens voir le docteur» ou «Vanessa», entre rap et reggae. Ce disque avait été élu, en 2012, meilleur album de rap français par le magazine Les Inrocks.