Basketball : Doc Rivers et les Clippers, c’est fini

Deux semaines après l’élimination retentissante de son équipe contre Denver, le technicien a annoncé qu’il quittait son poste d’entraîneur en chef des Californiens.

Doc Rivers n’est plus le coach des Los Angeles Clippers, a-t-il annoncé lundi sur Twitter, à la suite de l’élimination prématurée de l’équipe en play-offs de NBA.

«Merci à la Clipper nation de m’avoir permis d’être votre coach et pour tout le soutien apporté pour aider à faire de cette franchise une franchise qui gagne», a tweeté Rivers. Quand j’ai pris ce job, mon but était de faire (des Clippers) une équipe qui gagne, une destination pour les free agents et apporter un titre de champion, a-t-il poursuivi. Si j’ai pu accomplir la majorité de mes objectifs, je ne pourrai pas tous les atteindre.»