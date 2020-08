Lausanne

Doctorant condamné pour avoir sali sa prof à l’EPFL

Un chercheur avait gravement discrédité le travail de sa supérieure. Il vient d’être condamné pour diffamation.

Sa campagne de dénigrement a démarré au moment où il était question que sa cible soit nommée professeure. Le jeune homme a écrit à l’ombudsman et à des profs de l’EPFL, ainsi qu’à des revues scientifiques. Il n’a pas pris de gants, parlant de tromperie ­intellectuelle, de publications mensongères ou de descriptions malhonnêtes. De quoi semer le doute sur les recherches de la prof assistante et pousser l’EPFL à diligenter une enquête interne et à suspendre la procédure de nomination. La chercheuse a de son côté très vite déposé une plainte.

La procureure chargée du dossier a rappelé que la critique n’est pas un délit et qu’on peut dire de quelqu’un qu’il est nul dans son métier sans être inquiété. Mais pas question de mettre en cause son honnêteté ni son intégrité. «On dépasse le stade de la critique en parlant de mensonges et de tromperie intellectuelle», a souligné la magistrate, pas convaincue par le prévenu, qui a nié toute volonté de nuire. Pour elle, «ces courriels anonymes n’avaient pas d’autre but que de rabaisser le travail de la plaignante» et elle vient de condamner l’Américain pour diffamation.