Chaux-de-Fonds (NE) : Doctoresse partie sans laisser d’adresse, patients désemparés

Un litige sur un montant de 17’000 francs aux conséquences désastreuses. Ainsi pourrait se résumer l’affaire d’une doctoresse de La Chaux-de-Fonds (NE) partie sans crier gare et dont la patientèle, dans un contexte de pénurie de médecins , peine à trouver un autre généraliste.

Selon arcinfo, du jour au lendemain, la doctoresse russophone aurait fermé la porte de son cabinet après avoir été accusée d’escroquerie pour «avoir facturé des prestations effectuées par une réflexologue et un diététicien» entre 2016 et 2017. Or, ces prestations ne sont pas couvertes par l’assurance de base. «Ses consultations étaient pleines du matin au soir, du lundi au vendredi. Elle voyait surtout des patients très fragiles: des toxicomanes, des personnes à l’assurance invalidité. Elle se chargeait également de beaucoup de patients afghans ou ukrainiens, puisqu’elle parle russe», explique le médecin qui avait embauché la généraliste. Les patients de la doctoresse russophone se retrouvent aujourd’hui sans suivi médical.