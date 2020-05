Actualisé 05.05.2020 à 08:18

Grande-Bretagne

Docu choc sur Diana en préparation

Selon plusieurs médias britanniques, de nouvelles révélations sur la santé mentale de la princesse de Galles et sur sa vie intime sont prévues.

de jfa

La princesse Diana, ici en 1992, sera au centre d’un documentaire en quatre parties. AFP

C’est une nouvelle qui ne doit pas plaire à la famille de Diana et encore moins à ses deux fils, les princes William et Harry. Plusieurs tabloïds anglais, dont le «Sun», révèlent qu’un documentaire provisoirement intitulé «Being Me: Diana» et destiné à être proposé sur Netflix, évoquera la santé mentale fragile de la princesse, ses troubles alimentaires, son enfance difficile ainsi que son mariage avec le prince Charles.

La société de production DSP a confirmé qu’elle avait commencé à travailler sur le film, mais que rien n’avait encore été conclu avec la plateforme de streaming. D’après les informations du «Sun», le documentaire en quatre parties sera composé d’images inédites de discours de Diana entre 1990 et 1992 et d’entretiens avec des personnes proches d’elle. «Il se concentrera sur ses tourments intérieurs juste avant qu’elle et Charles se séparent officiellement», écrit le journal britannique, qui ajoute qu’on y apprendra que la princesse de Galles a tenté de mettre fin à ses jours à quatre reprises.