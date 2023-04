Docu Netflix sur Kanye West attaqué en justice

D’après TMZ, une femme de Chicago qui apparaît dans le film a porté plainte, lundi 17 avril 2023, contre Coodie Simmons et Chike Ozah, les deux réalisateurs du documentaire. En cause, ils auraient utilisé sans permission une séquence datant de 2003, où cette personne faisait une apparition dans le clip «Through The Wire» de Kanye West, vidéo déjà réalisée à l’époque par Simmons et Ozah. Cynthia Love a affirmé que lors du tournage de la séquence, pour lequel elle avait touché un cachet de 20 dollars, elle était dans un «état altéré» et qu’elle n’avait pas été «capable de donner son consentement» pour être sur les images. Elle a ajouté qu’elle était sobre depuis maintenant 18 ans et qu’être vue ainsi dans le docu «révélait son passé sombre à de nombreuses personnes qui l’ignoraient la forçant à ressasser de mauvais souvenirs». Elle réclame «au minimum» 30’000 dollars de dommages et intérêts à Netflix ainsi qu’aux réalisateurs.