Neuchâtel : Document transmis à la presse lors d’une procédure en cours: le TF valide

Dans un arrêt rendu public mardi, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par Arcinfo qui demandait à pouvoir accéder à l’audit rendu sur la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat, ce bien que des procédures pénales et civiles soient toujours en cours.

La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat et sa filiale, fournissant la restauration sur ces bateaux jusqu’au 19 juillet 2018, avaient fait l’objet d’un audit sur d emande des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg, tous trois actionnaires de la société. L’audit, portant sur les années 2012 à 2017, visait à s’assurer de la bonne utilisation de l’argent public, et à mettre en œuvre des mesures pour garantir la navigation touristique dans la région des Trois-Lacs . Le 13 décembre 2017, le résultat a mis en évidence des dysfonctionnements dans la gestion des affaires et des fautes dans la comptabilisation des charges, un manque de gouvernance et de transparence chez la filiale en matière de processus internes ainsi qu'une absence de formalisation des règles de fonctionnement.