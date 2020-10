Présidentielle américaine : Documentaire sur le «coup» électoral de Floride en 2000

La plateforme HBO livre un film rappelant le scrutin très contesté qui avait vu la victoire de George W.Bush face à Al Gore. Un scénario qui pourrait se reproduire le 3 novembre.

Ce nouveau décompte, qui aurait pu faire basculer l’élection en faveur du candidat démocrate de l’époque, Al Gore, n’avait pas été à son terme et c’est finalement George W. Bush qui avait été déclaré vainqueur en Floride, avec seulement 537 voix d’avance. En remportant cet Etat, il avait par la même occasion décroché les clés de la Maison Blanche.

Pour le réalisateur Billy Corben, le même scénario pourrait bien se reproduire à grande échelle dans la foulée de l’élection du 3 novembre prochain. «Il est impossible de dire combien de Miami on aura, et combien d’Etats seront comme la Floride en 2000. C’est une perspective vraiment effrayante», déclare-t-il à l’AFP.

En raison notamment de la pandémie de Covid-19, le vote par correspondance, pratique très répandue aux Etats-Unis, a explosé et pourrait entraîner d’importants retards dans la proclamation du vainqueur de l’élection présidentielle. Et des experts, comme ceux du Transition Integrity Project, mettent en garde contre une période de «chaos» politique et juridique qui pourrait en résulter.