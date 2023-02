Etats-Unis : Documents confidentiels: le FBI fouille la résidence balnéaire de Biden

États-Unis : Documents confidentiels: le FBI fouille la résidence balnéaire de Biden

L’avocat personnel de Joe Biden a annoncé que la police fédérale avait entrepris de fouiller mercredi la résidence balnéaire du président américain à Rehoboth (Delaware, est), en «pleine coopération» avec ce dernier, à la recherche de documents confidentiels . Dans son communiqué, Bob Bauer précise que cette opération, sous la houlette du ministère de la Justice, était «prévue», et promet de communiquer lorsqu’elle sera terminée.

À la recherche de documents

«Pour des raisons de sécurité et de procédure, (le FBI) voulait procéder à cette action sans communication publique préalable et nous avons décidé de coopérer», a-t-il précisé. La police fédérale avait déjà fouillé récemment une autre maison de Joe Biden dans le Delaware, située dans la ville de Wilmington, à la recherche de documents confidentiels datant des anciennes fonctions de vice-président et de sénateur du démocrate de 80 ans.