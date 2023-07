Affaire des secrets d’Etat: L’ex-assistant de Trump plaide non coupable

Jusqu’à 20 ans de prison

«Il plaide non coupable de tous les chefs d’accusation», a indiqué Stanley Woodward, avocat de l’accusé, lors d’une brève audience à Miami. Vêtu d’un costume bleu marine, la mine sérieuse, Walt Nauta, 40 ans, est accusé d’avoir mis la sécurité des Etats-Unis en péril en aidant Donald Trump à conserver et cacher des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, dans des toilettes ou débarras de la résidence de luxe du milliardaire à Mar-a-Lago, en Floride.

Procès historique

L’ancien président de 77 ans a lui aussi plaidé non coupable mi-juin des charges à son encontre et s’expose désormais à un procès historique et potentiellement très dommageable pour sa campagne pour la présidentielle américaine de 2024. Il lui est notamment reproché d’avoir refusé de restituer les documents malgré des injonctions judiciaires, ce qui lui vaut d’être inculpé pour «rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale», mais aussi «entrave à la justice» et «faux témoignage».