DPPI via AFP

Très en vogue en cette fin de saison avec Wolverhampton, Matt Doherty était l’un des joueurs à suivre en Premier League cet été. Tottenham en a fait sa troisième recrue estivale après l’arrivée de Pierre-Émile Hojberg et de Joe Hart. L’international irlandais s’est engagé pour quatre ans avec l’équipe dirigée par José Mourinho en échange de 15 millions de livres, selon la presse anglaise.

Mais pour ce faire, une étape devait être franchie. Le joueur de 28 ans est un fan de longue date d’Arsenal, le pire ennemi des Spurs. Matt Doherty ne s’en est pas caché sur les réseaux sociaux, et bon nombre de ses comptes comportaient des traces de cet amour maintenant impossible. La pilule était aussi difficile à avaler pour les supporters de Tottenham.

Le joueur et le club ont décidé d’utiliser ce conflit d’intérêts pour s’en amuser et pour marquer la venue du latéral droit. Il s’est prêté au jeu et a mis en scène le moment où il effaçait les preuves, la plupart datant de 2012.