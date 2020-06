Croatie

Doigt d'honneur des femmes aux politiciens anti-IVG

Les propos tenus sur l’avortement lors de la campagne législative ont semé un vent de révolte chez les femmes croates.

Des femmes en colère, dont l'ex-présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic, ont fait un doigt d'honneur à des hommes politiques de droite pour dénoncer leurs propos anti-IVG pendant la campagne des législatives.Le chanteur populiste Miroslav Skoro, l'un des trois principaux acteurs du scrutin du 5 juillet, a déclaré cette semaine qu'en cas de grossesse après un viol, les femmes devaient décider ou non d'avorter en accord avec leurs proches.



Une femme «doit décider quoi faire en accord avec sa famille», a déclaré le chef du «Mouvement patriotique» crédité par les sondages de la troisième position, derrière le HDZ conservateur au pouvoir et une coalition de centre-gauche.

Gordan Jandrokovic, un responsable du HDZ, a jugé pour sa part que la «vie commence à la conception». Nino Raspudic, candidat du parti conservateur Most, a estimé que «seul un petit nombre» de victimes de viol décidaient de subir une Interruption volontaire de grossesse. Suite à ces propos, de nombreuses femmes dont des actrices, des journalistes et des politiques, ont posté des photos d'elles sur les réseaux sociaux en train de faire le doigt d'honneur.