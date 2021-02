Tennis : Doigts d’honneur à Nadal: la spectatrice s’explique

Une radio australienne a retrouvé la femme qui s’est fait remarquer jeudi durant le match entre Rafael Nadal et Michael Mmoh. Elle a donné les raisons de son comportement.

La radio australienne 3AW a réussi à retrouver la femme en question. Elle s’est prêtée au jeu de l’interview et ne regrette pas son coup d’éclat. «Je ne suis pas une grande fan de Nadal, a déclaré la spectatrice, originaire de Sydney. Je pense même qu’il est incroyablement chiant avec tous ses TOC. En fait, je me trouvais dans cette tribune parce que j’avais acheté un billet pour voir le match féminin précédent entre Coco Gauff et Elina Svitolina. Et je suis restée ensuite pour regarder l’ennuyeux Nadal.»