Passage à niveau: Dois-je éteindre mes feux au passage à niveau?

Mon père dit que je dois passer des feux de croisement aux feux de position la nuit au passage à niveau. Moi-même, je ne me souviens pas avoir appris cela à l'auto-école. Pouvez-vous me dire qui a raison?

Vous avez raison, mais votre père n’a pas complètement tort non plus: jusqu'en 2014, il était obligatoire de passer des feux de croisement aux feux de position la nuit au passage à niveau. Depuis, c'est autorisé, mais pas obligatoire. Si l'on risque d'éblouir quelqu'un, il faut toutefois essayer de l'éviter. Dans la pratique, cela signifie que si votre voiture est positionnée de telle manière que ses phares pourraient éblouir d'autres usagers, notamment parce que la route monte souvent le long du remblai de la voie ferrée, vous devez alors passer aux feux de position. Une règle qui est malheureusement trop souvent ignorée aujourd'hui, ce qui fait qu’on est souvent obligé d’endurer péniblement les phares de plus en plus puissants des autres automobilistes en attendant au passage à niveau de nuit.