Bus de ligne aux arrêts: Dois-je laisser la priorité au bus qui met son clignotant?

Il m’arrive souvent de voir des bus de ligne mettre leur clignotant et démarrer dans la foulée, ce qui oblige à freiner fortement. Comment dois-je me comporter quand des bus ont leur clignotant allumé? Ont-ils la priorité lorsqu’ils quittent un arrêt?

Oui, un bus qui a mis son clignotant a effectivement la priorité. C’est ce que prévoit plus précisément l'ordonnance sur les règles de la circulation routière. Il doit toutefois s’agir d’un bus en service régulier et d’un arrêt de bus signalé, qui doit en outre se trouver sur le côté droit de la chaussée. Dès lors qu’un car postal ou un bus de ligne met son clignotant à gauche, il faut ralentir ou s’arrêter pour lui permettre de s’insérer dans la circulation. Cette règle ne s’applique pas aux cars de tourisme, aux bus partant d’une place de stationnement ou circulant sur la gauche.

Il est important, quand on passe à côté d’un bus, de rouler doucement et d’être prêt à freiner, car des passagers souhaitant traverser la route pourraient surgir à l’avant du bus. Il existe par ailleurs une règle spéciale qui déconcerte souvent les automobilistes suisses quand ils circulent en Allemagne: là-bas, si un bus allume ses feux de détresse avant l’arrêt et qu’il roule encore, on ne peut pas le dépasser. S'il est à l’arrêt avec les feux de détresse allumés, on peut passer, mais en circulant au pas.