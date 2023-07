Faut-il mettre son clignotant lorsque la route tourne en Suisse?

*Les experts en mobilité de Viva



Le newsdesk de l’agence de communication zurichoise Viva, composé de deux experts de longue date en matière de mobilité, Timothy Pfannkuchen et Jürg A. Stettler, élabore notamment des articles comme des guides pour l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA), le Conseil de la sécurité routière et d’autres clients du secteur de la mobilité, et veille ainsi à ce que l’on y voie clair, même dans les sujets épineux.