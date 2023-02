Dois-je mourir de froid en voiture électrique dans les embouteillages, en hiver?

Question d’une lectrice de «20 minutes»

Au moment de décider si je dois acheter une voiture électrique ou non, je m'interroge surtout sur la perte d'autonomie en hiver. Et après avoir passé dernièrement trois heures dans les embouteillages sur l'autoroute, je me demande si la voiture électrique ne va pas manquer de courant pour le chauffage.

Réponse de l'équipe d'experts de Viva*

Comme vous le dites très justement, les voitures électriques ont un inconvénient lorsque les températures extérieures sont basses. Selon le modèle et les conditions, la perte d'autonomie est généralement de 15 à 35% par rapport à la norme. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'en été déjà, une voiture électrique ne va généralement pas aussi loin que ce qui est indiqué dans le prospectus. Pourquoi? Dans la réalité, la consommation est pratiquement toujours plus élevée - il en va de même pour les voitures à combustion.

Mais en hiver, les voitures à combustion profitent du fait qu'elles ne sont pas très efficaces en soi: une grande partie du carburant est «brûlée» sous forme de chaleur perdue, de sorte que la chaleur est quasiment gratuite. Le moteur électrique est plus efficace, il ne produit presque pas de chaleur - et c'est pourquoi il faut un chauffage électrique pour qu'il fasse chaud dans la voiture.

Quant à la question de savoir si vous devez craindre les embouteillages en hiver dans une voiture électrique, la réponse est non, en tout cas pas plus que dans une voiture à moteur à combustion. Nous vous donnons un exemple de calcul: une voiture électrique consomme entre 0,8 et 2,8 kWh pour le chauffage, une voiture à combustion entre 0,5 et 1,5 litre par heure au ralenti (dans les deux cas, consommateurs auxiliaires compris). Si la batterie de la voiture électrique a par exemple une capacité de 70 kWh et est à moitié pleine, vous pouvez vous chauffer pendant 13 à 44 heures dans les embouteillages. Dans une voiture à combustion, avec un réservoir de 70 litres à moitié plein, c'est 23 à 70 heures.

La différence existe donc, mais elle est bien plus faible que ce que l'on craint généralement - et n'est donc pas vraiment pertinente au quotidien. D'ailleurs, la perte d'autonomie des voitures électriques en hiver a tendance à diminuer ces dernières années, car les constructeurs ont désormais plus d'expérience en la matière et les systèmes sont plus sophistiqués. Lors de l'achat d'une voiture électrique, si une grande autonomie en hiver est importante pour vous, vous devriez voir si une pompe à chaleur est disponible en option, ce qui peut réduire la consommation de chauffage.

Sur la route, n'oubliez pas que de nombreux trajets courts coûtent plus cher en chauffage qu'un long trajet et qu'il est plus efficace d'utiliser le chauffage des sièges que d'augmenter le chauffage en général. Certaines voitures électriques disposent d'une fonction qui ne chauffe que la zone du siège du conducteur lorsque l'on est seul sur la route. Cela permet d'économiser de l'énergie, tout comme le mode «Eco» de nombreuses voitures électriques. Très important: ne jamais économiser au détriment de la sécurité, des vitres libres et ne pas avoir froid à bord sont un must.

D'ailleurs, toutes les voitures électriques peuvent faire quelque chose que les voitures à combustion ne peuvent faire qu'à grands frais (en tant que chauffage autonome installé ultérieurement): les voitures électriques peuvent préchauffer l'habitacle, généralement par le biais d'une application. Si l'on préchauffe la voiture alors qu'elle est encore branchée sur le câble de recharge, on évite à la batterie le premier chauffage après le démarrage, qui consomme beaucoup d'énergie, et on dispose d'une chaleur douillette à bord et d'une autonomie complète au moment de prendre la route.

