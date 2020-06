GUIDE AUTO «20 MINUTES»

Dois-je payer le service après échéance du leasing?

Lyes a ramené son véhicule de leasing après échéance du contrat avec un voyant de service clignotant. L’atelier lui a ensuite envoyé une facture: en a-t-il le droit?

Le contrat de leasing pour ma voiture a expiré il y a quelques jours. J’ai ramené le véhicule avec un voyant de service clignotant et des pneus avec une profondeur de profil de 3 millimètres (donc dans la limite autorisée). Pourtant, l’atelier m’a facturé le service et un lot de nouveaux pneus d’été. Est-ce légitime?

Dans les rapports de leasing, le principal document est le contrat de leasing. Bien que le terme leasing puisse se traduire par «location» en anglais, le statut juridique du titulaire du leasing et celui du locataire se différencient de manière considérable. Dans votre cas, il faut en particulier retenir que, lors de la location d’une voiture, le locataire doit s’acquitter des assurances et des réparations dues à l’usure. En revanche, lors du leasing, le titulaire du contrat doit assurer l’entretien et la réparation du véhicule. Les conditions sont définies individuellement dans chaque contrat. En règle générale, les traces d’usure normales ne constituent pas un dommage et ne doivent donc pas être prises en charge par le titulaire du leasing.